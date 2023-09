Goianos viralizam ao tocar eletrofunk na Times Square: “nem sabia que tinha Saveiro nos EUA”

Um vídeo, divulgado no Tik Tok, tem viralizado na plataforma ao mostrar uma Saveiro toda equipada com alto-falantes, chamando a atenção por tocar eletrofunk em plena Times Square – a famosa “praça dos telões”, em Nova York.

E é claro que os responsáveis pelo feito tinham que ser goianos. Nas imagens, é possível ver o veículo da Abelvolks – famosa empresa do ramo de som automotivo em Goiás – fazendo a festa dos presentes.

A publicação já soma mais de 135 mil visualizações na rede social e tem colecionado comentários muito engraçados dos internautas.

“Nem sabia que nos EUA tinha Saveiro, que demais”, comentou um usuário. “Goiás dominando o mundo”, vangloriou outro.

Outros chegaram a apontar que “os gringo pira” com o aparato do estado, enquanto um internauta mais detalhista percebeu até mesmo a borda do para-choque quebrada em um trecho específico do registro.

Disputa acirrada

Outra situação semelhante já havia sido gravada em abril deste ano, quando um Golf da Deboxe foi filmado tocando em frente à Torre Eiffel, em Paris.

A cena aparenta integrar o “novo normal” da realidade das empresas de som automotivo goianas, enquanto a disputa entre a Deboxe e a Abelvolks ganha novas dimensões em viagens para pontos turísticos internacionais.