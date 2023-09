Estudante é esfaqueada nas costas dentro de colégio estadual, em Goiânia

Uma adolescente, de 14 anos, foi esfaqueada nas costas dentro do Colégio de Ensino em Período Integral (CEPI) Professor Genesco Ferreira Bretas, que fica no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (19).

O Portal 6 apurou que a confusão teve início por volta das 09h, após algumas alunas levarem facas para a instituição.

Em um dado momento, e por motivos ainda desconhecidos, uma delas iniciou uma discussão com a vítima e, em seguida, desferiu um golpe nas costas da estudante.

As alunas ainda teriam jogado álcool e colocado fogo na cortina de uma sala de aula. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local.

De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada na sala do diretor consciente, com sinais vitais normais e ferimento superficial.

Os agentes fizeram o curativo e encaminharam a estudante até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Em nota enviada ao Portal 6, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) afirmou que o pai da aluna responsável pela facada foi chamado para comparecer na instituição e que as autoridades policiais foram acionadas.

A Seduc também ressaltou que as escolas públicas estaduais contam com mecanismos, como detectores de metais, para contribuir com a segurança.

Leia a nota na íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre incidente envolvendo duas alunas do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professor Genesco Ferreira Bretas, em Goiânia, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) esclarece:

– As estudantes envolvidas na ocorrência em que foi utilizada uma faca, felizmente, não se feriram com gravidade;

– De acordo com a equipe gestora da escola, se trata de desavenças entre as duas alunas, o que motivou a ida do pai de uma delas à escola, inclusive, lá estando quando houve a briga;

– Seguindo o Protocolo de Segurança Escolar, adotado desde 2019 na rede pública estadual, a gestão do Cepi Professor Genesco Ferreira Bretas acionou o serviço de atendimento à saúde, os responsáveis pela outra estudante e as autoridades policiais para as providências;

– A Seduc/GO reitera que todas as escolas públicas estaduais contam com mecanismos que contribuam para a segurança, como detectores de metais, além de capacitação de servidores para o melhor encaminhamento das situações de conflitos;

– A Secretaria da Educação destaca, ainda, todos os esforços no sentido de fortalecer as ações que promovam o bem-estar, a boa convivência e a promoção da paz nas escolas e comunidades em que estão inseridas.