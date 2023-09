Existem uma série de dicas culinárias práticas e baratas na internet e, dessa vez, separamos uma receita de tomate recheado muito barata e deliciosa para você acertar naquele tira gosto.

Às vezes, tudo que a gente precisa é de comer um prato diferente, gostoso e se divertir com os amigos, certo? Então confira logo abaixo o passo a passo para aprender essa e já marcar o próximo rolê com quem você mais gostar.

Com certeza, esse prato será um arraso na noite, principalmente por não ter erros. Até quem não cozinha nada poderá fazer esse com maestria. Olha só!

Receita de tomate recheado: fica barato de fazer e é uma delícia

O primeiro passo é ter em mãos alguns ingredientes, sendo eles:

6 tomates maduros

1/2 colher de chá de sal

6 dentes de alhos fatiados

3 colheres sopa de azeite

2 xícaras e meia de chá de pão italiano em cubos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de orégano

Tendo tudo em mãos, comece cortando uma das tampas dos tomates e deixe o interior oco, formando uma combuquinha. Agora, é bom polvilhar o sal dentro e escorrer toda a água da fruta.

Feito isso, doure o alho, juntamente da colher de sopa de azeite, em uma panela. Quando estiver douradinho, retire e reserve.

Na mesma panela, frite o pão. Depois disso, transfira para uma vasilha e misture o queijo, o orégano, e o alho reservado.

Agora é só rechear os tomates e regar com uma colher e meia de sopa de azeite. Com eles arrumadinhos, coloque em uma assadeira untada com o resto do azeite e asse por mais 15 minutos.

Quando der o tempo, repare se o queijo derreteu. Caso sim, retire e corra para o abraço. O prato fica uma delícia e pode ser um bom acompanhamento para a noite de vinhos.

