Goiás tem o dia mais quente do ano e está em alerta de perigo pelo alto nível de calor

Nesta quarta-feira (20), Goiânia registrou o dia mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas chegaram a 38,3°C e a umidade relativa do ar registrou índice de 14%.

Ainda de acordo com o órgão de meteorologia, isso coloca a capital em uma classificação de perigo, em decorrência do forte calor.

No final de semana, inclusive, existe a possibilidade de que os termômetros marquem temperaturas acima da casa dos 40º C no município.

Em cidades como Porangatu, no Norte Goiano, os registros alcançaram os 42º C na mesma data.

Devido à onda de calor, o Inmet colocou Goiás sob alerta, com potenciais riscos para a saúde. No site oficial do instituto, é possível visualizar as regiões do estado que devem sofrer maior influência do fenômeno climático.

O órgão também apontou temperaturas bastante elevadas para Anápolis nos próximos dias. Entre quinta-feira (21) e domingo (24) os termômetros devem registrar índices na casa dos 36º C.

Além disso, a umidade relativa do ar deve pode chegar a 10% durante o final.