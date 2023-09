Às vezes, você age de forma exagerada, com a intenção de atrair as pessoas para o seu redor? A real é que quando você veste um personagem, o que acontece é o contrário, há uma tendência de afastar as pessoas de você.

Não adianta em nada você fingir ser inteligente, por exemplo, e cometer muitas gafes, tendo comportamentos que não são dessa índole mesmo!

6 hábitos que parecem inteligentes, mas afastam as pessoas de você:

1. Bancar o sabichão

Começando nossa lista, você não vai ter mais amigos se fingir que entende de tudo e que é o maioral.

Bancar o sabichão só vai fazer os outros se afastarem de você.

2. Deixar a humildade de lado

A humildade é quando você reconhece suas próprias fraquezas e limitações, e age de acordo com essas consciência de que você é falho.

O contrário disso, reflete em uma pessoa orgulhosa, que não dá o braço a torcer por nada e que gosta de sempre ser o melhor.

Ter esse comportamento pode parecer inteligente, mas afasta e muito os outros.

3. Confiança exagerada

Dialogando com o tópico anterior, a falta de humildade ecoa exatamente em uma pessoa soberba, pedante, que possui uma autoconfiança exagerada.

Em outras palavras, alguém que acredita ser melhor que tudo e todos, quer sempre ser o centro das atenções e ofender os outros. Se você for assim, saiba que está perdendo pessoas ao seu redor.

4. Só pensar em si mesmo

Sabe quando você coloca seus interesses e necessidades em primeiro lugar e acaba até pisando em outras pessoas para atingir isso?

Essa é uma atitude genuína de uma pessoa muito egoísta e que certamente não acumula muitas pessoas ao seu redor, nem possui uma gama de amigos.

5. Parar de compartilhar sua vida

Pode parecer um comportamento indolente, mas se você começou a deixar de compartilhar sua vida e momentos importantes com seus amigos, certamente eles vão se afastar de você.

Isso porque, a amizade é um refúgio para as pessoas, um momento de partilhar conquistas,

6. Grosseria gratuita

Por fim, ninguém quer alguém que só sabe agir com grosseria por perto, entenda isso!

Por isso, se você está sendo arrogante e sem educação com seus amigos, isso pode implicar no afastamento deles.

