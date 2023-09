Entenda a condição rara da menina que tem 11 anos e mede quase 2 metros

Uma síndrome rara de crescimento fez com que uma menina, de 11 anos, atingisse os 1,82 metros de altura, nos Estados Unidos, e gerasse preocupação repentina nos pais.

Moradora de Jonesboro, Arkansas, Addisyon Lumpkin passou por uma fase de crescimento inesperada para a atual idade, deixando a família perplexa com a rapidez do fenômeno no corpo.

De acordo com a mãe, Emily Lumpkin, “ela nasceu com 23 centímetros e meio de comprimento e pesava 10 libras e 5,7 onças.”

Addisyon foi diagnosticada como portadora da síndrome de Weaver-Smith, aos 03 anos. Desde o nascimento, à medida que a garota envelhecia, a altura acabava se tornando mais incomum ainda devido à velocidade do processo.

A síndrome de Weaver-Smith é uma doença genética rara que causa crescimento excessivo durante a infância, causando no corpo humano uma expansão de estrutura óssea e muscular acima da média das demais pessoas.

Essa condição também altera as características faciais, como alargamento de testa, olhos proeminentes, além de engrossar a região dos lábios e nariz.

De acordo com a mãe da garotinha, o agravamento do crescimento foi maior quando ela completou 07 anos. “Ela me disse: ‘Mamãe, por que não posso correr como as outras crianças?’ Por que não posso fazer isso e aquilo como outras crianças? ‘Por que sou mais alta que as outras crianças?’”, relembrou.

Addisyon tem bastante dificuldade em manter o equilíbrio, caminhar e até escrever. Outra dificuldade que a síndrome lhe impôs foi a de não conseguir comprar roupas ou calçados que atendam ao seu tamanho físico.

A mãe relata que a filha precisa de quatro tamanhos diferentes de calçados por ano. Tudo precisa ser feito de forma adaptada e customizada. Por conta do rápido crescimento, o estado físico dificulta cada vez mais para que a família consiga comprar as coisas que ela precisa.

De acordo com dados da Organização Nacional para Doenças Raras, apenas cerca de 50 pessoas no mundo foram identificadas como portadoras da síndrome de Weaver-Smith.

Confira a história completa: