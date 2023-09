Ex-BBB compartilha detalhes do apartamento luxuoso que comprou em Goiânia

A ex-BBB Hariany Almeida comemorou a compra de um novo apartamento em Goiânia. A novidade foi divulgada nas redes sociais por meio de um vídeo, que mostra os detalhes da moradia.

Com sorriso no rosto, a agora influenciadora explicou que guardou o segredo por muito tempo.

“O ano de 2023 está sendo um ano incrível na minha vida, que está trazendo muitas mudanças. Eu estou colhendo muitas coisas boas. Estou de mudança, de casinha nova”, disse.

No vídeo, a goiana mostra a entrada do condomínio, que é marcada pelos espaços verdes e arquitetura moderna. Logo em seguida, é possível ver a ampla sala de estar com luz natural.

A varanda, feita em vidro, oferece bastante espaço e uma vista da cidade de tirar o fôlego. A ex-BBB também compartilhou imagens do banheiro, que possui iluminação natural de sobra.

De acordo com Hariany, ela e as arquitetas Mari Gouveia e Ana Costa trabalharão para deixar o espaço com mais jeito de lar.

“Vou começar a fazer uma reforma para deixar ele a minha cara, com a ajuda das minhas arquitetas Ana e Mari e vai ser tudo. Eu vou dividir todo o processo com vocês. Já estou muito ansiosa para morar na minha casa nova do jeito que eu sempre quis”, explicou.

Veja o vídeo: