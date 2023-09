Professor Alcides enfrenta dificuldades para trazer nata do bolsonarismo ao pré-lançamento da candidatura dele em Aparecida de Goiânia

Professor Alcides (PL) tem um sonho antigo de ser prefeito de Aparecida de Goiânia. Em 2016 foi candidato pelo PSDB, mas acabou ficando em terceiro — atrás do eleito Gustavo Mendanha (MDB) e de Marlúcio Pereira (à época no PSB).

Em 2020, devido à alta popularidade de Mendanha, preferiu não passar vergonha e apoiar a reeleição do emedebista.

A parceria com o ex-aliado, no entanto, durou pouco. Em 2022, se reelegeu à Câmara dos Deputados pelo PL, levantando a bandeira bolsonarista de Major Vitor Hugo (PL) para o Governo de Goiás.

Nos bastidores, a saída de Alcides foi motivada por desentendimentos com Mendanha. Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a perda de cargos comissionados e secretarias culminaram no término da parceria entre os dois.

Em 2024, Alcides e Mendanha estarão novamente em lados opostos. O emedebista apoiará Vilmar Mariano (MDB), enquanto o deputado federal tentará novamente chegar à Prefeitura do segundo município mais populoso do estado.

Do baixo clero em Brasília, Professor Alcides busca nomes de peso da nata conservadora no país dar brilho para oficializar a pré-candidatura dele no dia 29 de outubro.

Entre as presenças pretendidas pelo deputado estão a de Nikolas Ferreira (PL-MG) e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Por enquanto, conforme observadores em Brasília ouvidos pela Rápidas, a tarefa está sendo hercúlea. Seja por falta de protagonismo ou por coisas mais íntimas.

“Se ninguém mais graúdo ajudar, vai ser difícil. E os motivos ele sabe bem por que. É um mix de preconceito e receio”, reservou um deles ao Portal 6.

Elogios para estratégia adotada por Adriana Accorsi

Repercutiu muito bem entre aliados, a entrevista dada pela deputada federal Adriana Accorsi (PT) ao Portal 6 no domingo (24).

O tom adotado pela parlamentar nas respostas e os ataques moderados à gestão de Rogério Cruz (Republicanos) ecoaram muito bem entre petistas, que acreditam que esta é a estratégia correta no momento e que o tom deve ser elevado somente em 2024.

Gratuidade para desempregado vai para mesa de Rogério Cruz

A Câmara de Goiânia aprovou o projeto de lei que cria o vale transporte do desempregado.

A proposta do vereador Joãozinho Guimarães (SD) prevê o pagamento por 30 dias de duas passagens de ônibus ao trabalhador recém demitido.

O projeto agora segue para a sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Gomide não quer se comprometer antes da hora

Assim como Adriana Accorsi, que não quer ser tratada ainda como a escolhida do PT em Goiânia, Antônio Gomide (PT) desconversa sobre ser o candidato do partido em Anápolis.

À Rápidas, o petista disse que ainda depende de convenções internas para decidir quem será o candidato, mas o escolhido será o melhor para Anápolis.

Vanderlan quer Prefeitura, mas esbarra em mágoas de 2020

Sem consenso entre o nome governista para disputar a Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD) surge como mais um postulante a ocupar a vaga.

No entanto, não deve ser fácil para o senador convencer o governador Ronaldo Caiado (UB) a apoiá-lo.

Fontes ouvidas pelas Rápidas disseram que Caiado não engoliu a traição que sofreu em 2022, quando Vanderlan apoiou Vitor Hugo (PL).

Nota 10

Para equipe que cuida das redes sociais da Prefeitura de Aparecida. De maneira descontraída, postagens brincam com a onda de calor que assola Goiás nos últimos dias e dão dicas de como enfrentar.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, que não consegue sincronizar os semáforos sequenciais da capital, provocando ainda mais engarrafamento.