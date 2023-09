É hora de erguer a cabeça, já que o passado vai ficar para trás e a felicidade prometer chegar para alguns signos do zodíaco. As surpresas que prometem aparecer antes deste ano acabar são impressionantes.

Apesar de já estarmos chegando na reta final de 2023, existem muitos amores, realizações e sonhos para serem vivenciados por alguns nativos, que estiveram presos em cenários ruins nos últimos tempos.

Se está curioso para saber se este será o seu caso, é bom conferir a lista que separamos abaixo. Caso esteja nela, prepare o coração, esteja mais receptivo, pois o universo tem preparado coisas grandiosas! Veja só!

O passado vai ficar para trás e a felicidade chegará para pessoas de 3 signos:

1. Touro

Os taurinos que se preparem para esse mar de novidades. Apesar de não serem muito fã de mudanças, desta vez tudo será muito melhor e valerá a pena.

Os nativos dessa casa acabaram ficando um pouco traumatizados com tantos fins de ciclos e términos dolorosos. No entanto, há um novo amor para chegar que será totalmente acolhedor e pacífico.

Vocês poderão vivenciar tudo o que sempre idealizaram, inclusive viagens e muitos jantares incríveis.

2. Libra

Os librianos também estão na melhor fase agora, rodeados de sorte. Com isso, o passado poderá ser deixado para trás, com todas as antigas mágoas.

O futuro que a vocês pertencem é de muito amor, de muito dinheiro, promoções profissionais e reconhecimento por onde passarem.

Aproveite esse período, enquanto o Sol está na casa de libra, para correr atrás do que mais sonham! Este é o momento de brilhar.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos poderão se sobressair muito também! O que já os feriram um dia terá o karma que merecem. Essa história será totalmente resolvida e vocês poderão descansar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila.

Em contrapartida, uma nova pessoa muito querida, leve, empática e acolhedora chegará para trazer uma boa dosagem de amor para esses nativos.

Esteja preparado para ser amado novamente e não invente de afastar essa pessoa logo de cara.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!