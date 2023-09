Três médicos são indiciados por homicídio culposo após morte de idosos em Goiás

Médicos de Goiás foram indiciados, nesta terça-feira (26), pela Polícia Civil (PC), por homicídio culposo, após dois idosos falecerem dentro de unidades de saúde.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia (DEAI ),um dos casos envolveu um senhor, chamado Edmundo Elizário Galvão, que morreu no dia 10 de maio de 2022, depois de sofrer uma queda de uma maca dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em que estava internado.

O tombo foi notado por uma das filhas da vítima que solicitou ajuda a uma equipe médica. No entanto, o incidente era negado pelos profissionais.

Devido a demora em identificar a lesão no cérebro da vítima e a não realização de uma simples tomografia, o idoso não resistiu após três dias por hemorragia.

Os dois médicos responsáveis pelo atendimento foram indiciados por homicídio culposo na forma de negligência.

Outro caso envolveu um idoso, de 75 anos, que havia sido hospitalizado em uma unidade de saúde para realizar uma cirurgia de angioplastia transluminal por vaso, no dia 27 de abril de 2016, em Aparecida de Goiânia.

Durante o período, o médico responsável pela vítima teria recusado atender o idoso, levando a família a procurar outros hospitais. Ele faleceu 15 dias depois em decorrência de complicações do procedimento.

O médico responsável pela cirurgia e o não atendimento pós cirúrgico foi indiciado por homicídio culposo pela negligência.

Ambos casos foram investigados pela DEAI e fizeram parte da Operação Hipócrates. Todos os membros da equipe médica foram intimados, assim como os documentos comprobatórios dos procedimentos realizados nas vítimas.