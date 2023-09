O teste de caça-palavras é um exercício de memória ideal para você testar suas habilidades cognitivas e oculares.

É uma atividade pedagógica que proporciona bem-estar tanto físico quanto mental.

Pensando nisso, o Portal 6 separou para você um teste de palavras que vai descobrir se você tem olhos de águia para encontrar. Você tem habilidade para tal?

Você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, a palavra “BANANA” no menor tempo possível que conseguir.

Olhos de águia: encontre “BANANA” neste caça-palavras e descubra se você tem essa habilidade

E aí, queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar a resposta do caça-palavras? O que acharam?

Se você se deu bem neste teste de alta dificuldade, saiba que está de parabéns, pois sua habilidade ocular realmente é de águia e está acima da média de muitas pessoas comuns.

Para quem não teve tanta sorte assim, tenta novamente olhar para o quadro e encontrar as palavras. Aqui vai o resultado:

