Para não pagar R$ 200, homem dá ‘golpe’ em garoto de programa

A Polícia Civil (PC) em Goiânia está investigando uma denúncia de importunação sexual que teria ocorrido em uma sauna, na região Central da capital.

O caso teria acontecido na tarde desta sexta-feira (29), mas veio à tona apenas neste sábado (30).

Um garoto de programa, de 24 anos, que trabalha informalmente no local, teria se aproximado de um outro homem, de 56 anos. Assim, eles começaram a conversar.

Durante o bate-papo, eles combinaram de efetuar o ato sexual dentro de uma sauna. Mas aí que começou o desentendimento.

Os dois envolvidos teriam dado início às atividades sexuais. No entanto, durante o programa, o cliente perguntou quanto seria cobrado.

Ao ser informada a quantia de R$ 200, o homem interrompeu o serviço e não quis continuar.

No entanto, o profissional do sexo teria dado início às importunações sexuais, o que gerou um desentendimento com o cliente.

Dessa forma, o homem foi até uma delegacia de polícia em Goiânia, onde registrou a queixa contra o garoto de programa.

Cabe agora à PC dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.