Saiba onde vacinar crianças e adolescentes em Goiânia, Aparecida e Anápolis neste sábado (30)

Com o objetivo de atualizar os cartões de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, a Campanha Nacional de Multivacinação se inicia nesta sábado (30). Serão 18 vacinas disponíveis até o dia 14 de outubro.

A campanha foi organizada para diminuir a disseminação de doenças imunopreveníveis no Brasil como hepatite B, poliomielite, meningite, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola. Assim, também serão ministradas imunizantes contra a Covid-19.

Crianças e adolescentes devem comparecer das 08h às 17h, estar acompanhados de um responsável e também apresentar o cartão de vacina. Vale destacar que a apresentação do documento de imunizações no ato da matrícula se tornou obrigatória para alunos de até 18 anos de idade, seja na educação infantil, ensino fundamento ou ensino médio. A medida vale para instituições privadas e públicas.

Goiânia

Os locais disponibilizados para a campanha foram o Centro Municipal de Vacinação (CMV), Ciams Urias Magalhães, Ciams Jardim América, Cais Deputado João Natal (Vila Nova), Cais Cândida de Morais, CS Parque Industrial João Braz , CS São Francisco, USF Riviera, USF Jardim Caravelas, USF Recanto das Minas Gerais, USF Parque Santa Rita, USF Alto do Vale, USF Jardim Curitiba I, USF Buena Vista, USF Cerrado IV, USF São Juda e USF Guanabara 1.

Anápolis

Em Anápolis, a prefeitura oferece 16 imunizantes, além das opções contra a Covid-19. A cidade terá salas de vacinas fixas de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h nos bairros de Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Alexandrina, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Fabril, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Maracanã, Munir Calixto, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Vila Formosa e Vila Norte.

Já das 07h30 às 18h, famílias poderão ir até o Arco-Íris, Parque dos Pirineus e Vivian Parque. No período das 07h30 às 21h, foram disponibilizadas salas em Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Parque Iracema, Recanto do Sol, São José, Ilion Fleury (Osego) e Vila União.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida, os locais de vacinação serão: Central de Imunização, Aparecida Shopping, Maternidade Marlene Teixeira, UBS Jardim Olímpico, UBS Papillon Park, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Bairro Cardoso, UBS Retiro do Bosque, UBS Andrade Reis, UBS Madre Germana, UBS Bandeirantes, UBS Bela Vista, UBS Jardim Florença, UBS Delfiore, UBS Colina Azul, UBS Jardim dos Ipês e Mutirão da Prefeitura na Escola Neivio Rocha no Setor Andrade Reis