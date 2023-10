Jovem se emociona com as belezas que viu no céu ao voltar para Goiânia de avião

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma jovem goiana fascinada com o céu, visto através da janela do avião, e os internautas se emocionaram também.

Maria Paula, de 22 anos, é estudante de administração e dançarina. Na gravação, ela explica que estava retornando de uma viagem a Porto Seguro (BA) quando voltou as atenções à janela.

Depois que o avião decolou, a jovem gravou a situação – através da abertura transparente da aeronave -. “Começou a subir e eu comecei a chorar pois não acreditava no que estava vendo”, comentou.

Neste momento, uma cena mostra exatamente o rosto de Maria, em meio às lágrimas, emocionada com a imensidão azul do céu goiano. “Era a vista mais incrível que eu já tinha visto”, completou.

Ao Portal 6, ela explicou que não foi a primeira vez que viajou em uma aeronave. No entanto, foi mais especial.”Dessa vez foi mais marcante, porém sempre me emociono quando ando de avião”, disse.

Nos comentários, os usuários do Instagram também dividiram as experiências. “Eu amo ficar por cima das nuvens, é a parte mais emocionante. Já voei várias vezes, mas não me acostumo”, disse uma mulher.

Veja só!