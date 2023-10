Você já parou para pensar o que acontece quando uma pessoa ganha na loteria e não vai atrás do dinheiro ? Para se ter uma ideia, isso é mais comum do que se imagina.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), só entre janeiro e agosto de 2023, mais de R$ 326 milhões em prêmios foram esquecidos durante o período.

Isso corresponde a um total de 60% da premiação da Mega da Virada, ocorrida no ano passado e que premiou R$ 541,9 milhões — o valor mais alto da história.

Quer tirar essa dúvida e saber o que acontece com o prêmio? Leia até o final e saiba o destino final da quantia quando é esquecida no banco.

Descubra o que acontece quando uma pessoa ganha na loteria e não vai atrás do dinheiro

Embora sonhada por muitos, ganhar na loteria está longe de ser uma tarefa fácil e simples. No entanto, no outro lado, ainda existem pessoas que conquistam a sorte grande, mas acabam esquecendo de ir atrás do dinheiro.

Para começar, segundo rege na legislação, os ganhadores tem um prazo de 90 dias para conseguir resgatar os prêmios, a partir da data do sorteio.

Após esse prazo, conforme constado na Lei 3.756/2018, todo os valores abandonados ou esquecidos de qualquer modalidade de loteria do Brasil são repassados de forma integral para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – programa criado em 1999 que visa financiar a graduação de estudantes e permitir que eles se matriculem em instituições privadas de ensino.

Para evitar que isso ocorra e, de quebra, garantir que a informação chegue, de fato, ao ganhador, a Caixa costuma utilizar alguns métodos de divulgação, como cartazes nas lotéricas, mensagens nos volantes das apostas, nos bilhetes originais delas e no site do banco.