Garoto de 8 anos morre após trave cair sobre ele durante treino de futebol

Nas primeiras horas da noite da terça-feira (03), o treino rotineiro em uma escolinha de futebol ministrado por Aparecido Alves Gomes, se transformou em tragédia. Isso porque o filho dele, de apenas 08 anos, Mateus Felix Gomes, morreu depois que uma trave caiu sobre ele. O acidente aconteceu em Leopoldo de Bulhões, localizado na região Central do estado.

A fatalidade teve início quando o Aparecido decidiu dividir a turma em duas partes – indo com uma delas até o outro lado da quadra – enquanto a outra aguardava em um ponto do local.

Momentos depois, o professor foi surpreendido com o grito de algumas das crianças, que esperavam no outro grupo. Eles alertaram que o garoto Mateus, filho do professor, havia se pendurado na trave e que ela acabou caindo em cima dele.

De imediato, Aparecido encaminhou a vítima até a unidade de saúde para atendimento médico. A criança deu entrada com politraumatismo, múltiplos ferimentos e já não apresentava sinais vitais.

Diante dos fatos, a equipe médica atestou o óbito da vítima e a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado e esteve no endereço para a retirada do corpo. A Polícia Científica foi até o ambiente para realização de uma perícia no local do acidente.