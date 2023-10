6 segredos que quem tem ar-condicionado em casa precisa decifrar

Existem alguns segredos que só quem tem ar-condicionado em casa precisa decifrar para conseguir entender.

O uso dele é comum nos ambientes para proporcionar conforto térmico para diversas situações de alterações de clima e temperatura.

Em caso de funcionamento em excesso deste aparelho em dias quentes pode aumentar o consumo de energia elétrica e os custos associados a ele, como manutenção, por exemplo.

É importante equilibrar a temperatura desejada com práticas de eficiência energética, como o uso de termostatos programáveis e a manutenção regular do sistema para evitar desperdício de energia e reduzir o impacto ambiental.

Mas quando compramos essa preciosidade, existem algumas coisas que precisam ser feitas regularmente neles, mas é tudo tão complicado que parece um segredo a se decifrar.

Pensando nisso, separamos para você alguns deles que só quem tem um vai entender

1. Quando é a hora da limpeza regular do filtro

Manter as unidades interna e externa limpas ajuda a manter o desempenho eficiente do ar-condicionado e evita o acúmulo de poeira e sujeira.

É bom não subestimar o poder da limpeza do filtro, que precisa ser higienizado pelo menos uma vez por mês, uma vez que a sujeira acumula e atrapalha a circulação do ar.

2. Onde é o melhor local para instalar

É bom evitar locais quentes, próximos a equipamentos elétricos ou sob algum tipo de exposição ao sol. Você precisa pensar bem onde vai instalar esse item estimado para não ter problemas futuros.

3. Como e quando é a manutenção rreventiva

Agende manutenções periódicas para verificar filtros, motor e outras partes, garantindo um funcionamento ideal.

É bom não negligenciar manutenção e mandar o eletrodoméstico para a revisão no mínimo uma vez ao ano, incluindo a lavagem completa das serpentinas.

4. Como é a parte da vedação do ambiente

Um segredo que é quase impossível de se decifrar é quando se trata deste assunto, mas vamos te ajudar.

Certifique-se de que o teto, as janelas e as portas estejam bem vedadas para evitar a entrada de ar quente e a saída do ar frio. Confira cantinho por cantinho.

5. Como funciona o termostato inteligente

Considere investir em um termostato programável para controlar a temperatura de forma eficiente, ajustando-a automaticamente conforme necessário.

Busque fazer a regulagem dele para uma temperatura agradável e evite configurações muito baixas.

6. Como é a questão da capacidade correta do aparelho

É muito importante dar uma conferida na quantidade de Unidades Térmicas Britânicas (BTUs) que seu aparelho possui e se ela é adequada ao tamanho do ambiente que você pretende usar o item.

Procure ajuda de um profissional pois um erro de superdimensionamento de função do seu querido resfriador pode levar a um consumo excessivo de energia e do seu dinheiro.

