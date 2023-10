Existem diversos alimentos perfeitos que ajudam a perder calorias e emagrecer, de forma totalmente saudável, seja por melhorarem o trato intestinal ou pela funcionalidade termogênica.

Esses ingredientes conseguem atuar no aceleramento do metabolismo, permitindo que nosso corpo queime mais calorias, e ainda na sensação de saciedade, impedindo que os indivíduos sintam fome antes do necessário.

Para facilitar a montar a sua dieta e auxiliar nesse processo, separamos uma lista de produtos, logo abaixo, que você deve inserir no cardápio, caso queira emagrecer de maneira prática e saudável. Confira só e entenda como cada qual age!

6 alimentos perfeitos que ajudam a perder calorias e emagrecer:

1. Nozes

Não somente as nozes, como amêndoas, avelãs, castanhas de caju, castanhas do Pará e pistaches, desempenham um papel crucial na promoção dos níveis saudáveis de HDL, o chamado “colesterol bom”.

Com isso, a gordura saudável presente nesses frutos pode ser muito benéfica para pessoas que desejam perder peso de forma saudável, pois proporciona uma sensação de saciedade.

Os ácidos graxos também auxiliam na obtenção de uma silhueta mais esbelta, estimulando o metabolismo para a queima de gordura e reduzindo o acúmulo de tecido adiposo na região abdominal.

2. Gengibre

O gengibre é uma raiz com propriedades antioxidantes, baixo teor calórico e uma riqueza de vitaminas B3, B6 e C. Ele atua como um termogênico natural, acelerando o nosso metabolismo e aumentando a queima de gordura corporal.

Além disso, auxilia na digestão de alimentos ricos em gordura, melhora o funcionamento do sistema intestinal e é um remédio natural eficaz contra problemas estomacais, náuseas e indigestão.

3. Aveia

A aveia é um cereal que contém fibras solúveis e insolúveis, e essas fibras desempenham um papel importante na promoção da perda de peso. Isso acontece porque as fibras da aveia aumentam a sensação de saciedade, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e contribuem para o funcionamento regular do sistema intestinal.

Dessa forma, as fibras da aveia ajudam a eliminar do nosso corpo toxinas e gorduras que podem levar ao ganho de peso e até mesmo a problemas de saúde. Para obter um maior valor nutricional, é aconselhável consumir a aveia na forma crua.

4. Pepino

O pepino é uma excelente opção na lista de alimentos perfeitos para aqueles que desejam perder alguns quilos devido ao elevado conteúdo de água e baixo valor calórico que possui.

Além disso, sua natureza refrescante e propriedades diuréticas auxiliam na eliminação de toxinas além de contribuir para a hidratação do corpo.

5. Quinoa

Embora a quinoa não seja baixa em calorias, ela é extraordinariamente rica em proteínas, nutrientes e fibras, o que a torna uma excelente opção para proporcionar saciedade e auxiliar no controle do apetite.

Além do mais, é uma alternativa muito boa para substituir o tradicional arroz e feijão.

6. Ameixa seca

Por fim, a ameixa seca é benéfica para promover uma função intestinal saudável, combatendo problemas como a prisão de ventre, ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação de saciedade prolongada.

Isso se deve principalmente às fibras presentes na ameixa, que não apenas estimulam o funcionamento do intestino, mas também ajudam a controlar o apetite de maneira eficaz, auxiliando no processo de perda de peso.

Além disso, a ameixa seca é uma opção de baixo teor calórico e é conveniente para ser levada consigo. Ela pode substituir o consumo de doces e ser uma escolha saudável para lanches intermediários ou como uma sobremesa satisfatória.

