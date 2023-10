Goiano mostra caos em Israel durante ataque do grupo Hamas; veja

O goiano Marcos Aurélio Freitas, que estava em Israel no momento em que o grupo Hamas promoveu um ataque com cerca de 2.200 mísseis, neste sábado (07), mostrou a situação que está vivendo dentro de um hotel na região.

Ele, que está em viagem com os pais em Tel Aviv, revelou que bombas estão caindo por perto do local onde se encontram.

Nas imagens, o goiano apontou que o prédio onde a família se hospedou chegou a tremer com as explosões e que as pessoas começaram a correr com os primeiros estouros.

“[Não tem] ninguém na rua. Parece até final de Copa do Mundo”, comentou em uma das postagens, feitas pelos stories do Instagram.

No decorrer do dia, Marcos foi atualizando sobre a situação na hospedagem, registrando inclusive o momento em que os hóspedes começam a correr em desespero, após uma forte explosão.

“Acabou de cair uma bomba muito grande aqui, pertinho do hotel”, apontou, enquanto se dirigia a um bunker – estrutura fortificada e subterrânea, projetada para resistir a projéteis de guerra – da hotelaria.

Já dentro do compartimento, o goiano disse que ouvia muitos barulhos de explosão do lado de fora do estabelecimento.

“Em hora nenhuma eu estava com medo, mas agora foi a maior de todas as bombas nesse momento”, confessou ao longo das postagens.

Por volta das 17h30 no horário de Brasília – 23h30 em Tel Aviv – Marcos voltou a postar vídeos do lado de fora do bunker, mas ainda dentro do hotel.

Nas publicações, ele destacou que já começou a entrar em contato com o Itamaraty para ajudar a família a voltar o quanto antes ao Brasil.

“Eu quero mandar meu pai e minha mãe embora o mais rápido possível”, desabafou.