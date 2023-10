Síndico de condomínio em Anápolis é acusado de multar a ex como forma de vingança

O condomínio Residencial São José, localizado no Jardim Suíço, em Anápolis, foi condenado a ressarcir uma multa de R$ 212,19 a uma moradora, além de pagar R$ 3 mil a título de danos morais. Condôminos acusam o síndico de perseguir a ex-companheira, que reside no local, através das penalidades.

Um dos moradores, ouvido pelo Portal 6, afirmou que sempre houve atrito entre o casal após o término, situação que teria se agravado quando a moça assumiu um novo relacionamento. Já o episódio em questão se iniciou por conta de uma confusão envolvendo uma vaga de estacionamento.

Conforme relatado pelo morador, que optou pelo anonimato, a ex-companheira do síndico estaria fazendo uso da vaga de uma vizinha, mediante a prévia autorização. Apesar disso, o síndico teria multado a moça, pois a ação “infringiria as regras do condomínio”.

Entretanto, conforme consta na decisão judicial do caso, que ainda cabe recurso e a qual a redação obteve acesso, a administração do local “não comprovou que não é permitido que um condômino alugue sua vaga do estacionamento para um vizinho”.

Além disso, a juíza responsável declarou como falta de ética o próprio síndico mover um processo interno contra a ex-companheira, tendo em vista a clara relação pessoal entre ambos.

O síndico, por outro lado, afirmou que pretende recorrer da decisão e que tais acusações partem de pessoas má intencionadas.

Ainda, disse sofrer perseguição pelo fato de as próximas eleições para o cargo que ocupa estarem se aproximando, motivo pelo qual terceiros estariam tentando prejudicar a imagem que construiu ao longo dos anos, inclusive comprando opiniões e espaço na mídia.