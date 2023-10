Esta é a frequência correta que as cortinas de casa devem ser lavadas

Já passou em sua mente que as cortinas de casa devem ser lavadas?

Pode não parecer, por apresentarem sempre estarem limpinhos, mas esse item das janelas precisam ser limpos regularmente para te proteger de alergias.

Acontece que, quanto mais tempo elas passam acumulando sujeira, mais ficamos suscetíveis a todo tipo de pó, fungos e germes que podem entrar em nosso sistema respiratório.

Isso ainda piora se houver fumantes na casa, já que a fumaça do cigarro fica impregnada no tecido, chegando amarela-la, acumulando mais sujeira ainda.

Em casas litorâneas, a maresia também afeta a limpeza das cortinas.

Afinal, qual a frequência correta que as cortinas de casa devem ser lavadas?

Sem rodeios, segundo especialistas, as cortinas devem ser lavadas e higienizadas a cada 3 ou 6 meses, dependendo do contato com sujeira que elas tiveram.

Para cortinas de seda, linho ou outros tecidos mais delicados, deve-se lavá-los a seco em lavanderia.

Enquanto as que possuírem outros materiais mais pesados, pode-se lavar na máquina mesmo.

Mas lembre-se: sempre leia as instruções de lavagem do fabricante.

