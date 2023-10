Saiba quais são as cidades de Goiás que devem receber mais chuva nesta terça-feira (10)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) fez um alerta de chuva forte para diversas cidades goianas nesta terça-feira (10).

Conforme o aviso, as quedas d’água podem vir em formato de tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

Dessa forma, as regiões Oeste, Sudoeste e Central de Goiás devem receber precipitações de até 10mm. Nas demais localidades, esse índice deve variar entre 5mm e 8 mm.

É o caso da previsão do tempo para Goiânia e Anápolis, municípios localizados ao Centro do estado. As chuvas podem ser de até 5 mm em ambas cidades.

A temperatura mínima deve ser de 22 ºC nos dois locais. No entanto, os termômetros da capital podem marcar 34ºC, diferente dos 32ºC previstos para Anápolis.

Ainda conforme o Cimehgo, grandes municípios goianos também devem ter índices de chuva na casa dos 5 mm, como é o caso de Jataí e Rio Verde (no Sudoeste), Itumbiara (Sul) e Cristalina (Entorno do Distrito Federal).