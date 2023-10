Quem é o jovem que saiu para beber com amigos e está desaparecido; buscas continuam

Trabalhador, pai de família e “extremamente carinhoso” com os amigos e familiares. É assim que é definido o jovem Rhander Lima Diogenes da Nóbrega, de 20 anos, que está desaparecido desde 1º de outubro, após sair para beber com um amigo em uma residência no Parque Atheneu, em Goiânia.

Em entrevista ao Portal 6, , a tia e gerente administrativa, Dora Lima, conta que o rapaz, que é filho único por parte de mãe, trabalha como vendedor em uma operadora de telefone, é pai de duas filhas – com idades de 02 meses e 04 anos – e mora com a mãe, a esposa e a bebê.

De acordo com a familiar, o jovem é uma pessoa calma e tranquila e não tem o hábito de ficar tanto tempo fora de casa, principalmente sem manter contato com os demais integrantes familiares.

“Ele não é acostumado a fazer isso. Ele ficava um dia ou dois dias fora de casa, mas não dessa forma sem avisar […]. Ele é um muito carinhoso, ele me chama de mãe Dora. Ele é daquelas pessoas que se tiver só uma coisa para comer na casa, ele tira e dá pra pessoa e fica sem”, afirmou.

Desde o sumiço, de acordo com ela, a família tem passado por momentos de angústia, uma vez que ainda segue sem novidades sobre o paradeiro de Rhander. A situação, segundo a tia, vem afetando em específico a mãe do rapaz que, inclusive, tem esperado o retorno do filho sentada no portão em frente a casa.

“A mãe dele, minha irmã, está anestesiada. Ela não está raciocinando direito mais, está na força de remédio. Tem dia que ela fica sentada na porta de casa esperando ele chegar, tá sendo um desespero”, destacou.

Além dela, a ausência do familiar também já é notada pela filha mais velha dele, de apenas 04 anos, que passou a questionar a falta de contato com o pai nos últimos dias.

Para tentar apaziguar a situação, Dora afirma que os familiares tem evitado levar a criança até a casa onde o Rhander mora, uma vez que ainda não compreende a situação.

“Ela está querendo ir lá [na casa dele], porque ele leva ela para soltar pipa e brincar, mas ela não entende ainda o que está acontecendo. A mãe dela falou que ele está viajando e que ele vai demorar um pouco para voltar, para tentar disfarçar um pouco”, diz.