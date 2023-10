Aniversário de 90 anos de Goiânia terá show gratuito de Leonardo e outros famosos

Em comemoração aos 90 anos de Goiânia, que ocorre no dia 24 de outubro, uma série de eventos e programações gratuitas, com direito a apresentação de artistas nacionais, acontecerá na capital até o dia 31 deste mês.

As ações fazem parte do evento “Goiânia Sempre Rosa” e prometem reunir atividades nos setores culturais, esportivos e artísticos.

Durante o mês, se apresentam na capital: Leonardo (24/10) , Léo Magalhães (11/10), Banda Ira! (19/10), Di Paulo e Paulino (15/10), Casa Worship (21/10), Gian & Giovani (20/10), Jirayauai (25/10), Rio Negro & Solimões (23/10), Guilherme & Santiago (27/10) e Amado Batista(14/10). Os shows acontecerão em diferentes regiões da cidade.

Além deles, também haverá apresentações, na Praça do Trabalhador, de artistas locais, gospel e católicos, como Diego Fernandes e Tony Allysson, e espetáculo da Orquestra Sinfônica de Goiânia e o Carreta Show.

No dia do aniversário da cidade, também haverá um desfile cívico militar, no setor Campinas, em que a população poderá prestigiar a Esquadrilha da Fumaça, além da exposição de carros antigos.

Mais informações estão disponíveis no site https://www.goiania.go.gov.br/90anos/.