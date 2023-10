Casal gay espanca jovem e a joga na calçada após crise de ciúmes, em Goiânia

Dois homens estão sendo investigados pela Polícia Civil (PC), após uma denúncia de que eles teriam tentado assassinar uma jovem de 28 anos em Goiânia, na noite desta quarta-feira (11).

Toda a confusão teria começado ainda em agosto. A vítima teria pego carona com Maykon de Souza Aires, personal trainer de 33 anos, que seria conhecido dela, para irem até a academia.

Mas chegando no local, Heberson Clayton Nunes da Mota, que seria namorado do personal, teria agredido ela com socos e chutes, no que seria uma crise de ciúmes. Ele só foi parado por uma terceira pessoa, que passava na hora.

À época, ela teria decidido não denunciar e não manter mais contato com os envolvidos. No entanto, no dia do crime, Maykon teria chamado a vítima para ir até uma praça, para conversar.

A jovem aceitou o convite e entrou no carro do personal trainer, na porta da própria casa. Contudo, ela tinha acabado de cair em uma emboscada do casal.

Isso porque, assim que adentrou o veículo, o suspeito teria começado a xinga-la, afirmando que a vítima teria ”acabado com a vida dele”. Na sequência, ele teria desferido vários socos contra o rosto dela.

Foi nesse momento em que Heberson teria aberto a porta do automóvel e continuado as agressões. Além de socos, ele também teria puxado o cabelo da mulher, enfiado os dedos na garganta dela e tentado enforcá-la.

Depois de todas essas agressões, o casal jogou a jovem na calçada e fugiram do local.

Após receber a denúncia, a Polícia Militar (PM) prendeu Maykon em flagrante, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Já Heberson está foragido.

A divulgação das imagens do preso e do foragido foi autorizada pela Justiça, nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, de modo a auxiliar no surgimento de novas provas.