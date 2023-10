Acidente na BR-153 deixa duas pessoas mortas e uma gravemente ferida

Um grave acidente de trânsito resultou na interdição parcial da BR-153, na altura do km 356, no município de Jaraguá, na noite deste sábado (14). A informação é da Ecovias do Araguaia.

De acordo com a concessionária que administra a via, a fatalidade envolveu um veículo de grande porte e um utilitário.

O que se sabe até o momento é que se trata de uma colisão transversal e que duas mortes já foram confirmadas pelos socorristas.

Uma terceira vítima foi atendida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para um hospital próximo. Outra pessoa saiu ilesa e não precisou de ajuda.

De acordo com a Ecovias, as equipes seguem atuando na cena do acidente e a orientação aos motoristas é que redobrem a atenção se precisarem passar pelo trecho.

Mais informações a qualquer momento.