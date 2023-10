Esta é a forma correta de usar papel alumínio na Air fryer (maioria erra)

Se você é uma daquelas pessoas amantes da Air fryer, já deve ter se perguntando se é possível colocar papel alumínio dentro da panela elétrica para agilizar o preparo de alguns alimentos, certo?

Bom, a verdade é que sim! Você pode colocar, mas existe uma forma mais adequada de utilizar o item sem prejudicar o bom funcionamento do seu eletrodoméstico.

Se você reparar bem, existem furinhos no fundo da Air fryer e eles não são em vão. Esses pequenos buraquinhos auxiliam que o fundo dos alimentos também recebam calor e cozinhem igualmente.

Além do mais, é através dos orifícios que a gordura é escoada, permitindo que o preparo seja mais saudável, independente do prato que seja.

Logo, tampar totalmente os furos apenas para evitar sujar a panela é um erro muito grande. A ação pode fazer com que o preparo demore ainda mais, além de deixar o alimento mais gorduroso e prejudicial à saúde.

Então? Quando é que devo usar o papel alumínio na Air Fryer?

A resposta é simples: quando necessário! Na preparação de molhos e carnes, por exemplo, pode ser uma ótima alternativa. Mas existem ainda alguns cuidados que precisam ser tomados.

Por exemplo: ao decidir utilizar o papel alumínio na fritadeira elétrica, confira se ele não ultrapassará as bordas do cesto. Além do mais, é fundamental que fique bem fixo no aparelho.

Se a receita permitir, use papel alumínio somente no fundo ou para embalar o ingrediente. Isso permitirá que o fluxo de ar quente circule o suficiente para garantir o cozimento total e com eficiência.

Mais uma dica

Nunca deixe a panela elétrica ligada com o papel alumínio dentro e sem nenhum alimento junto. Isso porque as hélices podem “sugar” o item e prejudicar totalmente o funcionamento do eletrodoméstico.

Agora que já sabe exatamente quando e como usar o papel alumínio, tenha mais cuidado na cozinha!

