Maior festival de pequi do Brasil acontece em Goiânia com entrada gratuita

Para os goianos raiz ou também para os moderninhos, o maior Festival de Pequi do Brasil promete uma experiência única, já no próximo dia 23 de outubro. Serão dezenas de pratos variados à base do fruto, servidos em um ambiente embalado por boa música e recheado de chefs.

Iniciando a partir das 18h, o evento será realizado na Praça da Juventude, situada no Jardim das Aroeiras, região Nordeste de Goiânia. Dentre as principais atrações, o Panelão do Gugu, preparado pelo chef e deputado Gugu Nader, promete arrebatar paladares.

Rico em teor lipídico e com grande capacidade antioxidante, o Pequi se tornou um dos símbolos da culinária e do ecossistema goiano. De aroma característico, o fruto até divide opiniões, mas dificilmente passa despercebido em um prato.

Tradicionalmente, famílias se reúnem na época da colheita para catarem os cachos, cada um contendo de um e até quatro caroços de pequi, para prepararem galinhadas e outros pratos. E a regra é clara, só vale pegar aqueles que já caíram ao chão.

Além do mais, o festival terá apresentações musicais e oferecerá opções de condimentos, molhos e conservas para que os visitantes possam levar um pouco do aroma do festejo para a cozinha de casa.

Vale ressaltar que o evento é totalmente gratuito, propiciando um show de gastronomia à toda a população goianiense.