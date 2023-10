Falou em item indispensável em casa, falou em papel alumínio!

Esse tipo de material é um dos queridinhos das donas de casa, já que ajuda e muito na cozinha, principalmente se tratando de fazer pratos assados, como peças de carne e legumes.

Mas muito além desse convencional, há outras utilidades (incríveis, pelo visto) para esse papel!

6 utilidades do papel alumínio que são incríveis e pouco conhecidas:

1. Passar tecidos delicados

Começando nossa lista, já reparou como é difícil passar alguns tecidos mais delicados, como lã, seda e viscose? E para piorar, ainda trata-se de peças que ficam enrugadas muito facilmente.

Bom e para passar, sem correr o risco de queimar, uma boa saída é colocar uma folha de papel alumínio no ferro. Para assim, o calor ser um pouco absorvido antes de chegar no tecido.

2. Reutilizar esponja de aço

Sabe quando a esponja de aço fica enferrujada depois de usada e parece não haver outro meio senão descartá-la?

Pois bem, pegue essa esponja e enrole-a em uma papel alumínio, leve ao freezer e voilà! Novinha e em folha!

3. Deixar as massas de tortas mais crocantes

Outra coisa que o papel alumínio pode te ajudar em casa é na parte de confeitaria.

Para deixar as massas de tortas mais crocantes, sem queimar, basta retirar a torta do forno um pouco depois do meio do processo de cozimento e cobri-la com papel alumínio.

4. Diminuir o frizz do cabelo

Pode parecer muito estranho, porém alguns estudos já comprovaram que pegar um pequeno papel de alumínio, enrolar (como uma bolinha) e passar próximo ao couro cabeludo, é possível diminuir os arrepiados que tanto incomodam quem tem cabelo grande.

Isso quer dizer que sua folha de alumínio pode ser um excelente estabilizador de fios mais rebeldes e instáveis.

5. Amolar o alicate de unhas

O alicate acaba sendo muito importante para o trabalho das manicures e pedicures. Só que, com o tempo, ele começa a desgastar sua afiação de fábrica, perdendo o corte.

Para te ajudar a economizar gastando com afiação em loja especializada, a dica é fazer bolinhas de papel alumínio e picota-las com o alicate.

Essa simples ação vai amolar o seu item cortando. Vale lembrar que a dica serve também para tesouras.

6. Ajudar na encanação

Por fim, se você estiver com problemas na educação do seu banheiro, como entupimentos, tente deixar pequenas bolinhas do papel na caixa da privada.

Essa ação faz o alumínio diluir parcialmente na água e ajudar com o funcionamento da encanação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!