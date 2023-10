Detran Goiás faz alerta importante sobre novo golpe envolvendo pagamento do IPVA

Os dias para o pagamento do IPVA 2023 em Goiás estão acabando e, com isso, diversos goianos procuraram liquidar a dívida e acabaram caindo em golpes. Diante disso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) destacou as medidas de segurança para evitar levar prejuízo.

De acordo com a autarquia, proprietários de veículos são contatados pelo WhatsApp, e-mail ou redirecionados para sites falsos após buscas virtuais sobre o assunto. Então, os criminosos oferecem descontos de até 40% para os pagamentos feitos por Pix.

A Ouvidora chegou a receber relato de vítimas que transferiram mais de R$ 3 mil para os golpistas. Assim, o Detran alertou que não oferece descontos no licenciamento e nem aceita Pix como forma de pagamento.

Para se proteger, cidadãos devem evitar sites patrocinados, já que órgãos públicos não possuem o costume de impulsionar os portais. Desse modo, o endereço correto é o próprio site ou pelo aplicativo do Detran, sendo que a última leva de pagamentos pode ser realizada até esta sexta-feira (20).

Além disso, o órgão destacou que não se pode confiar em descontos inusitados.

Como denunciar

Vítimas devem registrar Boletim de Ocorrência na Polícia Civil (PC) e também podem fazer denúncia na Ouvidoria do Detran, pelo Portal Expresso.