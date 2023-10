Trio é condenado por emboscada que terminou em assassinato de jovem em Anápolis

Os três investigados pelo assassinato de Rafaella Batista dos Santos, de 22 anos, em 27 de outubro de 2020, em Anápolis foram condenados pela Justiça.

A sessão que definiu o destino dos réus – Raphael Fonseca De Freitas, Elizeu Pereira Gouveia e Pedro Henrique dos Santos Ferreira – foi realizada na noite desta quinta-feira (19).

Ao Portal 6, o promotor Denis Bimbati, do Ministério Público de Goiás (MPGO), revelou que eles foram condenados pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Conforme a sentença, Pedro Henrique recebeu a maior pena, com 27 anos de reclusão. Na sequência, Raphael foi penalizado com 21 anos de prisão. Elizeu, por sua vez, foi apenado com 14 anos de detenção

Relembre

Conforme as investigações da Polícia Civil (PC) em Anápolis, Rafaella foi alvejada em uma emboscada armada pelo trio. Um dos envolvidos no crime, inclusive, seria um amigo da vítima.

Ambos eram usuários de drogas e também traficantes dos entorpecentes. A jovem assassinada, inclusive, seria a responsável por realizar a entrega dos narcóticos para o trio que foi condenado.

No entanto, ela estaria insatisfeita com a quantia que lhe era paga para fazer a distribuição. Sendo assim, ela começou a desviar parte dos ‘produtos’ para si mesma.

Dessa forma, na data do crime, o amigo de Rafaella atraiu a vítima para a emboscada, chamando-a para uma entrega.

Contudo, quando ela chegou ao local, foi recebida a tiros pelo autor dos disparos que lhe tiraram a vida, que tinha apenas 18 anos na época.