Goiânia bate novo recorde nacional de aumento de preço do aluguel

Em uma crescente há vários meses, Goiânia liderou, mais uma vez, as pesquisas de aumento de preço no aluguel de imóveis residenciais. De acordo com o Índice FipeZAP, a capital registrou a maior variação anual do Brasil, com 32,8%.

Além de Goiânia, Florianópolis (SC) também apresentou um aumento do mesmo valor. Já a partir do terceiro lugar, é notável a queda na variação.

Por exemplo, o próximo no ranking é o Rio de Janeiro (RJ), com apenas 20,34%, seguido por Curitiba (PR), com 19,96% e Fortaleza (CE), registrando 16,65%.

Vale destacar que Goiânia está seis vezes acima da inflação, que foi de 5,19% até setembro deste ano, enquanto a média de todas as capitais brasileiras foi de 16,16% no aumento dos preços.

Apesar das altas constantes, o que chama atenção de investidores e construtoras é que a capital segue com o m² baixo em comparação com as demais. Ou seja, existe espaço para que os preços subam ainda mais.

Enquanto Goiânia figura apenas acima de Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA), com uma média de R$ 33,05, as primeiras posições vão para São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Recife (PE). Tais locais registraram uma média de m² de R$ 50,69, R$ 50,46 e R$ 46,33, respectivamente.