Moradora de condomínio de luxo causa confusão em salão de beleza renomado em Anápolis

Conhecido em Anápolis pelas transformações impactantes no visual feminino, o proprietário do renomado salão Club Beauty, Jota K, de 34 anos, passou por momentos de constrangimento e humilhação com uma cliente, moradora do Residencial Sunflower – um condomínio de luxo do município. Todo o caso aconteceu na sexta-feira (20).

Ao Portal 6, ele conta que a mulher frequenta o estabelecimento há cerca de 04 anos e que, desde sempre, apresentou um comportamento “difícil de lidar” chegando atrasada no horário e, inclusive, sendo ríspida com os funcionários.

Entretanto, o convívio, que até então seguia ‘pacífico’, foi transformado em confusão na sexta-feira, após um teste de mecha, realizado no cabelo da mulher, não ter obtido o resultado esperado.

Nesse momento, de acordo com Jota, a mulher passou a ofender uma funcionária do estabelecimento gritando e chamando-a de mentirosa.

“Ela fez um teste de mecha no cabelo e não foi aprovado. Ela ficou em fúria e ódio. Minha assistente foi agredida verbalmente e eu não admito que maltrate os meus funcionários. Ela gritou com a minha funcionária como se ela fosse mentirosa, me desrespeitou”, disse.

Após toda a confusão, a mulher deixou o estabelecimento. Não o bastante, ela resolveu realizar uma nova agressão verbal, mas, desta vez, destinada ao namorado do proprietário, que havia passado no local no momento da confusão para deixar o almoço para ele.

Por telefone, ela então teria ligado para o estabelecimento e, segundo o proprietário, afirmado: “estou incomodada com a presença dele. Ele não está apropriado para estar nesse salão”.

Após o ocorrido, Jota K afirmou que procurou um advogado para tomar as devidas providências legais e que toda a situação abalou tanto ele quanto a assistente.

“O meu sentimento é de desrespeito, tristeza e indignação. Meu namorado ficou muito mal […]. A minha assistente teve que procurar ajuda psicológica, eu me senti humilhado. Nunca imaginei viver uma coisa dessa”, desabafou, por fim.