Delúbio Soares diz que vai trabalhar ativamente na campanha de Adriana Accorsi

Petista histórico, Delúbio Soares também esteve presente no lançamento da pré-candidatura da deputada federal Adriana Accorsi (PT) à Prefeitura de Goiânia.

Ex-tesoureiro do partido, Delúbio atualmente é assessor de Sérgio Nobre, presidente da Central Única do Trabalhador (CUT). Para que a candidatura de Accorsi obtenha êxito, ele pregou diálogo e união.

“Nós temos que conversar com o eleitor da periferia, com a terceira idade, com as mulheres, com o eleitor do Centro de Goiânia que se sente abandonado. É com esse eleitor que a gente tem que conversar. A grande união se dará no segundo turno. Até então todos os partidos vão lançar os seus candidatos para eleger chapa de vereadores, cada um tem a sua estratégia, mas nós temos experiência”, pontuou Delúbio.

O petista também declarou que vai trabalhar ativamente na campanha de Accorsi, mas sem um cargo específico, indo pro corpo a corpo com o eleitor goianiense.

“Eu estou aqui para trabalhar ativamente na campanha da Adriana. Sempre militei em Goiás e vou trabalhar, assim como trabalhei na campanha do Darci Accorsi e do Pedro Wilson. Na do Paulo Garcia eu estava prejudicado e nas duas da Adriana eu estava preso e agora sou um homem inocente”, afirmou.