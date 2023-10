Jovem de Goiânia viraliza ao participar de festa e fazer o que pouquíssimos conseguem

De um lado tem aqueles que vão para beber ou comer, do outro a turma que vai para dançar e, no meio termo, está a estudante Geovanna Xavier, de 19 anos, que optou por realizar algo diferente durante uma festa de aniversário em Goiânia: fazer barra fixa.

O registro foi compartilhado por ela no Instagram no dia 16 de outubro e já acumula 3,3 milhões de visualizações.

No vídeo, a jovem aparece fazendo 11 execuções da atividade, enquanto se segura em um pedaço de madeira no teto e é observada pelos demais convidados, que a incentivam a continuar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geovanna Xavier (@xaviergeovanna)

Mas ao contrário do que parece, a história tem uma explicação e não somente consistiu em uma vontade súbita de praticar a atividade física durante a festa.

Ao Portal 6, Geovanna – que é adepta a ‘vida fitness’ há quatro anos – revela que, na realidade, tudo não passou de uma disputa entre ela e um outro convidado para ver quem aguentava realizar mais exercícios.

“Eu fui com uma blusa aberta e os meninos da festa falaram que eu era muito forte e um deles me chamou para apostar flexões, mas eu perdi”, explica.

No entanto, uma nova competição foi feita. Dessa vez, envolvendo as barras e com um resultado diferente da primeira aposta.

“Eu falei para eles que na barra eu me garantia, nós olhamos para cima e vimos um pedaço de madeira e começamos. O menino que estava competindo comigo fez primeiro e eu logo em seguida. Eu fiz 11 e ele 10”, diz.

Questionada sobre o alcance da cena nas redes sociais, a estudante afirmou que não esperava tamanha repercussão e que chegou, inclusive, a receber comentários negativos alegando que ela estava em busca de atenção.

No entanto, mesmo diante as críticas, ela completa dizendo que se sentiu feliz pela exposição e que chegou até mesmo a conquistar mais de 10 mil seguidores no Instagram, após a publicação.

“Independente dos haters, eu ganhei muitos seguidores, fiquei muito feliz em saber que inspirei muitas pessoas, muita gente falando que vai tentar”, explica.

Ela finaliza alegando que, em breve, após ingressar na faculdade de medicina, pretende competir em torneios esportivos e que deseja seguir algo ligado ao esporte na área.