OS que administra Alfredo Abrahão tem contrato renovado; secretária explica porquês

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) decidiu renovar por mais seis meses o contrato com a Organização Social (OS) Associação Beneficente João Paulo II, que administra o Hospital Alfredo Abrahão.

A decisão foi considerada polêmica, porque já houve muitas manifestações do corpo médico da unidade de saúde, questionando os atrasos no pagamento dos salários e a falta de condições de trabalho no local

Em entrevista ao repórter Samuel Leão, do Portal 6, a secretária de Saúde de Anápolis, Elinner Rosa, afirmou que essa renovação foi feita porque a pasta não conseguiu publicar um chamamento para processo licitatório a tempo.

“Para que a gente não ficasse sem o hospital funcionando por um tempo, precisamos renovar por até seis meses. Mas assim que o chamamento for efetivado, a gente vai ver quem vai ganhar [a licitação], de todas as OS’s que vão concorrer, quem que vai absorver o serviço”, concluiu.

No dia 04 de outubro, os profissionais do Alfredo Abrahão chegaram a comunicar uma declaração de greve, exigindo o pagamento dos três meses anteriores que estavam atrasados e uma justificativa para tal demora.

Na época, tanto a Semusa quanto a direção técnica da unidade de saúde alegaram desconhecer quaisquer declarações de paralisação por parte do corpo médico.