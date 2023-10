Homem é preso em Anápolis após invadir casa da ex e fugir com filhos pequenos

A Patrulha Maria da Penha foi acionada no final da tarde deste domingo (29), em Anápolis, para atender um caso de violência doméstica onde, além de agredir a ex-companheira, o suspeito fugiu com 02 dos 04 filhos que tem com a mulher.

O caso aconteceu no bairro Jardim Esperança e a vítima relatou que o homem invadiu a residência onde ela mora com a desculpa que buscaria os pertences pessoais. Isso porque, há poucos dias, a vítima havia conseguido contra ele uma medida protetiva.

Neste momento, o antigo companheiro começou a agredi-la e ainda tentou a enfocar. Ambos entraram em luta corporal, mas o indivíduo alcançou uma tesoura e ela conseguiu correr.

Foi então que a mulher gritou que havia acionado as autoridades, o que fez com que o suspeito iniciasse a fuga, levando os pequenos, de 08 e 02 anos, com ele.

Agentes da Patrulha deslocaram de imediato até o local e, após conversarem com a vítima, iniciaram uma operação de patrulhamento que só foi finalizada quando o suspeito foi encontrado.

Ele estava no mesmo bairro e ainda dentro do carro com as crianças. Diante dos fatos, foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado pelo descumprimento da medida protetiva e por lesão corporal.