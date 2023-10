Não faça isso na Air Fryer para que o aparelho não estrague

Se você é um entusiasta da Air fryer, é provável que já tenha se questionado se é possível usar papel alumínio na sua panela elétrica para acelerar o cozimento de alguns pratos, ou se existem outros métodos para melhorar ainda mais os processos, certo?

Pois bem, a resposta é afirmativa! Você pode fazer isso, mas é fundamental organizar da maneira apropriada para garantir o desempenho adequado do seu aparelho e não prejudicar os mecanismos de funcionamento do eletrodoméstico.

Com atenção, é possível visualizar os pequenos orifícios na parte inferior da Air Fryer, que eles têm uma finalidade muito específica e útil. Esses microfuros asseguram que o calor alcance uniformemente o fundo dos alimentos durante o cozimento – para que fique cozido por igual.

Além disso, esses buraquinhos permitem que a gordura escorra, contribuindo para um processo de preparo mais saudável, independentemente do prato que você esteja cozinhando.

Portanto, bloquear completamente esses furos só para evitar sujeira na panela é um erro péssimo. Essa ação pode resultar em tempos de cozimento mais longos e no aumento da quantidade de gordura no alimento, o que pode ser prejudicial à saúde.

Afina, o papel alumínio é bom ou prejudicial para os alimentos e para a Air Fryer?

Novamente: depende! Por exemplo: deixar a fritadeira elétrica sem óleo ligada com o papel alumínio dentro e sem nenhum alimento junto pode ser um perigo enorme.

Isso porque as hélices podem “sugar” o item e danificar totalmente o funcionamento do eletrodoméstico.

No entanto, para fazer pratos com molho, é fundamental utilizar o item (ou a forma de silicone).

Para usar o papel alumínio corretamente na Air fryer, é essencial cortá-lo com precisão, evitando qualquer rebarba pronunciada, e garantir que esteja firmemente fixado.

Caso fique solto, há o risco de entrar em contato com as resistências do aparelho e causar queimaduras.

O método adequado envolve usá-lo para revestir uma parte do cesto ou enrolar completamente o alimento, mas é importante assegurar que apenas o cesto interno seja coberto, a fim de não obstruir a circulação do ar quente.

Além disso, é crucial utilizar o lado brilhante do papel alumínio, pois esta é a parte destinada a entrar em contato com os alimentos.

