Delegado de Anápolis explica como foi desvendado esquema de fraude de documentos veiculares

Após descobrir que uma caminhonete Hillux havia sido transferida de maneira fraudulenta, a Polícia Civil (PC) abriu uma investigação que desvendou um esquema de falsificação de documentos alta complexidade envolvendo transferência de veículos de alta complexidade.

Assim, entre segunda-feira (30) e terça-feira (31), durante a operação Transferência Fraudulenta, foram cumpridos 08 mandados de busca e apreensão em cinco cidades de Goiás.

Ao Portal 6, o delegado, responsável pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), Luís Carlos Cruz, revelou que tudo começou com o registro de um simples boletim de ocorrência.

“A partir desse boletim de ocorrência, conseguimos determinar que no processo de transferência desse veículo foram utilizados inúmeros documentos falsos, entre eles requerimentos com assinaturas falsificadas, procurações com carimbos de cartórios fraudados e selos transplantados”, apontou.

Ainda segundo o investigador, o Detran não conseguiu constatar essas irregularidades e acabou exercendo a solicitação normalmente. A vítima, e atual possuidora do veículo, vive em Cocalzinho, e alegava desconhecer a fraude.

Estão envolvidos possíveis participantes do esquema estelionatários das cidades de Anápolis, Goianésia, Águas Lindas e Goiânia. Na capital, os agentes inclusive realizaram diligências no Sindicato dos Despachantes do Estado de Goiás, onde uma servidora está sendo investigada.

“É muito cedo para confirmarmos que haja uma quadrilha, mas esse é uma hipótese muito provável. A partir da análise de toda essa documentação, é possível que façamos a confirmação desse vínculo associativo”, completou

Até o momento, a única prática tipificada foi estelionato, mas as investigações seguem. Além dos mandados cumpridos, foram apreendidos também documentos, um telefone celular e um veículo.