Homem emociona internet ao encontrar cachorrinho que estava perdido há três dias no rio: “meu melhor amigo”

Em um registro repleto de momentos de emoção e que já conta com meio milhão de visualizações no TikTok, o gaúcho Daniel Silva mostrou a agonia que passou enquanto procurava por Simba, o cachorro da família, que estava perdido há mais de três dias, e o alívio ao finalmente encontra-lo.

Em meio a um brejo no interior do Rio Grande do Sul, o homem grita a plenos pulmões na esperança do cachorrinho caramelo, de apenas seis meses, conseguir ouvi-lo.

Apesar do curto tempo de vídeo, é possível sentir o desespero na voz de Daniel, até que, em meio a vegetação, como que por um milagre, Simba aparece, nadando em direção ao dono.

Antes mesmo de chegar à terra firme, é possível ouvir o animalzinho chorando bastante, tamanha a saudade e alívio em ver o dono após tanto tempo separado.

Após o reencontro, nem o caramelo e nem o homem se aguentam de tanta felicidade, se abraçando e brincando juntos.

Nos comentários, os usuários foram unânimes em apreciar o momento tão especial.

“O dono chorando, o cachorro chorando e eu chorando”, revelou uma internauta.

“Emocionante, parabéns por não ter desistido do seu amigo”, declarou outro que, em resposta, Daniel apenas disse: “Nunca desistiria do meu melhor amigo”.