Mais de 60 municípios de Goiás estão sob alerta de tempestade nesta terça-feira (07)

O Centro de Informação Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para a população goiana acerca do risco de tempestades com chuvas fortes, rajadas de cento e raios nesta terça-feira (07).

O destaque vai para as regiões Leste, Norte e Oeste, onde a expectativa é de 20 mm, 18 mm e 15 mm de água, respectivamente.

De acordo com o boletim, Flores de Goiás, no leste goiano, é um dos municípios onde há mais risco de precipitações intensas, sendo que a previsão é de 12 mm.

Cristalina, Porangatu e Formosa também são pontos de atenção, onde a expectativa é de 10 mm.

Segundo o órgão, as chuvas nestas cidades podem provocar queda de árvores, alagamentos e outros transtornos.

Enquanto isso, o Centro do estado deve registrar uma média de 7 mm. Já o Sudoeste e Sul, 3 mm. Vale destacar que todas as regiões do estado correm risco de chuvas pontualmente fortes.

Nestes locais, foram destacados Rubiataba, com 10 mm, Ceres, 7 mm, Itaberaí, 5 mm, além de Goiânia e Luziânia, com 3 mm. Anápolis segue com 2 mm, assim como Rio Verde. Por fim, a expectativa para Jataí e Iporá é de 1 mm.

Os demais municípios que entram na lista do Cimehgo são: Água Fria de Goiás, Alto Horizonte Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Aruanã, Aragarças, Barro Alto, Bonópolis, Buritinópolis, Campinaçu, Campinorte, Campos Belos.

Além de Campos Verdes, Cavalcante, Colinas do Sul, Crixás, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Estrela do Norte, Formoso, Goianésia, Guarani de Goiás, Guarinos, Hidrolina, Iaciara, Itapaci, Mambaí, Mara Rosa, Mimoso de Goiás, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma.

Por fim, Novo Planalto, Padre Bernardo, Pilar de Goiás, Planaltina, Posse, Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Domingos, São João d’Aliança, São Luiz do Norte, São Miguel do Araguaia, Simolândia, Sítio d’Abadia, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Vila Boa ,Vila Propício fecham a listagem.