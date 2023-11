Para quem está preocupado em relação ao nível de colesterol no corpo, uma dieta de Harvard – uma das principais e mais renomadas universidades do mundo – pode ajudar a reduzir os níveis no corpo.

Assim, de forma mais rápida e simples, você conseguirá obter uma melhor qualidade na sua saúde e integridade física.

Quer saber mais? Leia até o final e descubra qual é a dieta de Harvard para quem quer reduzir o nível de colesterol no corpo.

A dieta de Harvard para quem quer reduzir o nível de colesterol no corpo

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% da população do Brasil sofre de colesterol alto. Já de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 1 em cada 4 crianças e adolescentes, ou seja, 27,47% é vítima dessa condição, enquanto 19% deles tem alteração no LDL (o colesterol ruim).

Para quem é vítima desse tipo de situação, uma dica da universidade de Harvard – uma das instituições educativas mais reconhecidas e renomadas no mundo – divulgou uma dieta que pode ajudar quem se encontra nessa situação.

De acordo com a instituição, algumas orientações devem ser seguidas por quem possui essa condição, sendo elas: obter parte das calorias diárias dos alimentos vindos de vegetais, frutas, grãos, feijões, nozes e sementes.

Outras recomendações são usar o azeite como gordura principal, comer queijos com baixo teor de gordura ao menos uma vez por dia. Os peixes também são outros alimentos orientados a serem consumidos uma vez por semana para quem tem esse tipo de situação.

Além disso, segundo a dieta, é necessário evitar alimentos processados, ingerir apenas calorias queimadas diariamente e beber álcool com moderação

No caso das mulheres, o recomendável é que apenas uma bebida alcoólica seja ingerida por dia. Já os homens devem consumir apenas duas bebidas por dia.

