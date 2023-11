Bairros de Anápolis deverão ficar sem água ao longo da próxima semana; veja lista

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou uma lista de bairros em Anápolis que poderão ficar sem água ao longo da próxima semana, entre os dias 13 e 17.

Isso porque estão previstas uma série de manutenções, para interligações e instalação de hidrantes, válvulas de descarga e válvulas redutoras de pressão nas redes de distribuição de água.

No decorrer da semana, os serviços serão realizados das 8h às 18h. Nesse intervalo de tempo, o abastecimento pode ser afetado em alguns bairros, sobretudo em imóveis que não contam com caixa d´água bem dimensionada.

A Saneago também informou que, depois de decorrido o prazo das atividades, o serviço será normalizado aos poucos, com o retorno do abastecimento ao longo da noite.

Confira a seguir o cronograma previsto pela empresa:

Segunda-feira (13)

As manutenções serão realizadas na Avenida Goiás, bairro Vila Brasil; na Rua PP 01, bairro Parque dos Pirineus; e na Rua Inhumas, bairro Vila Jaiara.

Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Adriana Parque, Bairro da Lapa, Chácaras Colorado, Conjunto Frigoiás, Dom Pedro II, Jandaia, Jardim das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Nova Vila Jaiara, Parque dos Pirineus, Residencial Dom Felipe, Residencial Paris, Residencial Rio Jordão, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Setor Escala, Vale dos Pirineus, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Fabril, Vila Jaiara e Vila Nova Jaiara.

Terça-feira (14)

Os serviços serão realizados na Rua 18 de Setembro, bairro Vila Santana; na Avenida Dona Albertina de Pina e rua 14, bairro Maracanã.

Neste dia, devem ser impactados os bairros: Andracel Center, Cidade Jardim, Jardim Alexandrina, Jundiaí, Maracanã, Setor Central e Vila Santa Maria de Nazareth.

Quarta-feira (15)

As atividades serão executadas na Rua Lessandra e rua Kátia, no bairro Adriana Parque, afetando apenas os setores Adriana Parque e Jandaia.

Quinta-feira (16)

O serviço será realizado na Avenida Sérvio Túlio Jaime, bairro Filostro Machado Carneiro; e na Rua JP 30, no Jardim Primavera.

Dessa forma, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Conjunto Filostro Machado Carneiro, Jardim Primavera 1ª e 2ª Etapas e Loteamento Granville.

Sexta-feira (17)

Por fim, nesta data as manutenções serão realizadas no Centro de Reservação Mariana e na avenida Pedro Ludovico, bairro Vila Mariana; Avenida Bernardo Sayão, no bairro Vila Jaiara; e Avenida Souzânia, no bairro Residencial Jandaia.

Assim, devem sofrer interferências os setores: Adriana Parque, Conjunto Vila União, Jardim Calixto, Jibran El Hadj, Nova Vila Jaiara, Novo Paraíso, Paraíso, Parque das Primaveras, Residencial Jandaia, Residencial Palmeiras, Residencial Dom Felipe, São Joaquim, Setor Escala, Setor Lago dos Buritis, Vila Jaiara, Vila Mariana e Vila Nova Jaiara.