Mulher de 33 anos morre após ser atropelada por carro

Um grave acidente de trânsito levou uma mulher, de 33 anos, a morte na manhã deste domingo (12). O caso aconteceu no Jardim Privê das Caldas, em Caldas Novas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada debaixo da parte da frente do motor do carro. Ela não apresentava sinais vitais e teve o óbito confirmado no local.

Segundo a corporação, a mulher também tinha escoriações nos membros superiores e inferiores, além de uma possível fratura no membro inferior.

Após o encontro da vítima, os bombeiros realizaram a remoção do corpo, juntamente com o auxílio de algumas testemunhas. Assim, tentaram realizar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), em vão.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e esteve no local e atestou o óbito da mulher.