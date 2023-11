Homem é preso suspeito de invadir casa para agredir a ex e atual namorado dela

Não aceitação do fim de um relacionamento e descumprimento de medidas protetivas. Mais uma vez essas circunstâncias são estopim para a prisão nesta terça-feira (14) de um homem, de idade e nomes não revelados, em Anápolis.

Nesta data, o suspeito teria invadido a casa da ex-companheira, que também estava com o atual namorado dela, e os teria agredido.

Para tanto, chegou a quebrar a janela do domicílio. Com diversos delitos nas costas, além de prejudicar o dia a dia da ex – foi representada e cumprida a prisão preventiva pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nesta terça-feira.

Dessa forma, o autor foi preso e ficará à disposição do judiciário para as devidas medidas legais cabíveis.