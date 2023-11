Vereador imita sons de macaco para colega negro durante sessão da Câmara e caso vai parar na delegacia

Um vereador de Planaltina de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal, foi denunciado por um colega parlamentar de ter feito gestos racistas, durante uma sessão da Câmara Municipal.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (13), mas ganhou repercussão apenas no dia seguinte. Na ocasião, estava ocorrendo uma discussão sobre a criação de uma loteria municipal na cidade.

Dessa forma, Carlos Lopes Ribeiro (Solidariedade), conhecido como Carlim Imperador, se expressava contra o projeto, posição contrária ao vereador Professor Lincon Albuquerque (Cidadania).

A discussão começou a tomar tons acalorados, sendo que em alguns momentos, ambos os parlamentares tiveram os microfones cortados pelo presidente da Câmara.

Em determinado ponto do debate, Lincon começou a fazer sinais com as mãos, como um gesto de “está falando muito” para Carlim e, logo depois, começa a imitar sons de macacos.

Durante a sessão, o vereador Carlos não manifestou reação. Mas no dia seguinte, ele postou um vídeo no Instagram manifestando “uma profunda insatisfação” e explicando o ocorrido.

“Na hora eu fique altamente envergonhado, constrangido e não falei nada. Mas eu não paro de pensar nisso, pois em novembro é o mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Então é inconcebível que parta de um parlamentar, professor, esse tipo de ofensa”, lamentou.

Em resposta, Lincon Albuquerque gravou um vídeo se defendendo, apontando que não foi racista e que os sons que fez foram “barulhos aleatórios”, para que o colega parlamentar parasse de falar.

“As pessoas estão fazendo essa analogia por livre e espontânea vontade. Eu não tive essa intenção. Se eu tivesse sido racista, a Câmara teria sido enérgica comigo. Isso é inaceitável”, apontou.

Ao G1, Carlim Imperador afirmou que procurou a delegacia do município para registrar uma denúncia de injúria racial por parte do colega vereador. A Polícia Civil (PC) confirmou que irá investigar o ocorrido.