Prefeito só quer viajar pelo mundo e ignora as reais necessidades de Anápolis

Em missão à China, o governador Caiado liderou uma comitiva de goianos com o intuito de buscar investimentos estratégicos para Goiás. Até o prefeito de Anápolis foi com a digníssima esposa — representando também a cidade de Itumbiara e Porangatu, segundo alguns de nossos seguidores.

Itumbiara, não posso afirmar, mas Porangatu, talvez seja possível, já que ele sabidamente tem interesses na zona rural do município. E a China é expert em empresas do ramo, como os tratores.

O governador já afirmou, após 14 dias no continente asiático, que “a missão foi extremamente produtiva”. Seis grandes empresas confirmaram investimentos no Estado (por sinal em cidades longe de Anápolis), gerando emprego e renda, bem como parceria com inovação tecnológica e pesquisas científicas. A se confirmar.

E o prefeito Roberto? Visitou Abu Dhabi, no Oriente Médio, e a China. Resultado? Só a “possibilidades de parceria e crescimento”. Parece piada esse senhor perambular pelo mundo com esse discurso, já no final do seu governo, como se estivesse preocupado com a população.

Ouvimos, na sua chegada, através de sua militância jornalística e de comunicação, somente “boas novas”, com uma sequência de notícias maravilhosas como se na bagagem o prefeito trouxesse o desenvolvimento e sucesso para nossa cidade!

Graças a Deus, nossa população anapolina já está enxergando o jogo de interesse eleitoral por trás dessa falsa esperança.

Prefeito: já que está de volta ao comando da cidade, tem um senhor de 87 anos internado precisando, infelizmente, amputar o pé e não consegue o tratamento.

A saúde da cidade está um caos, enquanto pagamos milhões de reais em contratos emergenciais para gestão das OSs. O ano está acabando e a enfermagem ainda não recebeu o piso como devido.

Prefeito, saia da bolha da falsa expectativa repercutida por narrativas e caia na real! O povo está sofrendo e não aguenta mais ser tapeado com cestas básicas, pipocas, pula-pula e mentiras!

Anápolis precisa dos anapolinos. É isso!