Quando o assunto é treino, academia e emagrecer uma das primeiras coisas que nos vem à mente é ele: o ovo!

O que acontece é que uma porção de “especialistas da internet” costumam levantar muitos mitos e verdades em relação a esse alimento, associando-o ao ganho e perda de resultados com dietas e atividade física.

Ele facilmente cai na mira das especulações por conta da sua tabela nutricional, possuindo um alto índice de proteína – nutriente essencial para o ganho de massa muscular.

Bom e dentre as longas sessões de “disse me disse”, uma que sempre cai em embate é: dentro de uma rotina saudável, devemos comer o ovo antes ou depois do treino?

Fomos atrás dessa resposta!

Quem quer emagrecer deve comer o ovo antes ou depois do treino? Veja a resposta:

A resposta certa é: depende!

Segundo especialistas e nutricionistas, não há algo certo ou errado nessa questão levantada, mas há um plano alimentar ideal.

Pensando na performance, o ovo cai bem durante o pré-treino, isso por conta do aporte energético.

Associando essa fonte de proteína com carboidrato, como banana ou pão integral, o indivíduo consegue um melhor e maior desempenho durante o treino. Isso significa que há um rendimento maior e mais gasto energético. Logo, perda de peso!

É claro que é necessário comer com cautela e com um certo tempo antes da malhação para a digestão ocorrer, por exemplo, uma hora antes de ir para a academia.

Por outro lado, vale destacar que o bom e velho ovo cai bem em todas as horas do dia, não só antes da prática da atividade física!

Nele encontramos não só proteínas, como todos os aminoácidos, além das vitaminas A, D, E e do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. Legal, né?

