Afinal, por que vários peixes foram retirados do Parque Ipiranga?

Quem passou pelo Parque Ipiranga nesta quarta-feira (22) pode ter estranhado a presença de um caiaque e de agentes do Grupo de Proteção Animal (GPA) manejando uma rede dentro do lago. Na ocasião, diversos peixes foram retirados, mas poucos sabem o motivo para tal ação.

Em um vídeo, publicado pela coordenadora de fauna da Prefeitura de Anápolis, Elisângela Albuquerque, também conhecida como Dra. Selvagem, a situação foi exibida em detalhes e esclarecida.

“Infelizmente, esses peixes foram introduzidos pelo ser humano, pegaram peixes de espécies de outros estados e até de outros países, que acabam se alimentando e matando as espécies silvestres do estado de Goiás, como os lambari, pintados, piabas e outros”, revelou.

Portanto, foi utilizada a rede, também conhecida como tarrafa, para fazer uma varredura do lago. Assim, foram retiradas as espécies invasoras e mantidas as que são originárias deste ecossistema.

“O tucunaré, além de predar os peixes, também faz ninhos no fundo do lago, como as tilápias, e acaba causando um mau odor que tem incomodado os moradores da região”, completou.

Ainda segundo ela, denúncias relativas ao cheiro que emanava da represa teriam motivado a ação, de modo a resolver os transtornos causados aos moradores do entorno do parque.

Nas cenas, é possível ver uma grande quantidade de matéria orgânica na água, enquanto a equipe do GPA organiza o posicionamento da rede e avança, fazendo a varredura do lago.