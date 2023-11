Show de turnê de despedida da banda Restart em Goiânia é adiado; entenda

Os fãs da banda Restart que estão aguardando a chegada do grupo em Goiânia terão que esperar um pouco mais para curtir a apresentação que estava prevista para acontecer no dia 08 de dezembro.

Em comunicado publicado nas redes sociais na terça-feira (21), os artistas afirmaram que o evento foi adiado para o mês de abril de 2024. O dia exato ainda não foi divulgado.

De acordo com a banda, a mudança é decorrente de questões logísticas e operacionais que, segundo eles, não podem ser controladas.

“Essa é a turnê das nossas vidas e entendemos a frustração que esses processos causam, mas estamos na busca de oferecer a melhor e maior experiência que vocês, fãs da banda, vão ter”, escreveram.

Segundo o grupo musical, os ingressos adquiridos para o primeiro show poderão ser reembolsados integralmente e também serão válidos para as futuras remarcações.

As informações sobre o processo de reembolso serão disponibilizadas nos próximos dias por meio do site da Ticket 360, conforme o comunicado.

Além de Goiânia, as cidades de Brasília (DF) e Salvador (BA), que receberiam o shows nos dias 09 de dezembro e 13 de janeiro, respectivamente, também tiveram as apresentações adiadas para maio de 2024, enquanto Belém do Pará teve o evento cancelado.

Veja o comunicado: